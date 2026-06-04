Schiacciato dalle ruote del camion | Cristian Bisca è morto in ospedale

Da bresciatoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un uomo di 49 anni è deceduto in ospedale dopo essere stato investito da un camion a Verona. L’incidente è avvenuto il 1° giugno lungo la Strada Bresciana. Il ferito è stato trasportato al Polo Confortini, dove è morto il giorno successivo. La vittima abitava sul lago di Garda.

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Abitava sul lago di Garda il 49enne Cristian Bisca, morto martedì 2 giugno in ospedale: era ricoverato al Polo Confortini (ospedale di Borgo Trento, Verona) a seguito del gravissimo incidente stradale avvenuto il 1° giugno a Verona, lungo la Strada Bresciana. Come ricostruito dalla Polizia Locale. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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