Incidente sull' Aversana camion si ribalta | conducente morto schiacciato

Un camion si è ribaltato questa mattina sull’Aversana, tra Picciola di Pontecagnano e Battipaglia. Il conducente è rimasto schiacciato e ha perso la vita. Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare. La carreggiata è stata temporaneamente chiusa al traffico per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi.

Tragedia, nella tarda mattinata di oggi, sull’Aversana, tra la parrocchia di Picciola di Pontecagnano e il confine con il comune di Battipaglia, dove un camion - per cause in corso di accertamento - si è improvvisamente ribaltato sulla carreggiata. All'interno vi erano due persone: il conducente. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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Incidente sul lavoro, investito da un camion in retromarcia: morto il 24enne Carmine Albero

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