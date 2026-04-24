Un ciclista di 30 anni è deceduto in ospedale all’alba di venerdì, alcuni giorni dopo essere rimasto coinvolto in una caduta durante il Tour de Jura, avvenuta il 18 aprile. La sua morte è stata causata da una sepsi contratta dopo l’incidente. La notizia ha suscitato sgomento tra gli appassionati e gli addetti ai lavori del mondo del ciclismo, che continuano a seguire con attenzione gli sviluppi di questa vicenda.

Il ciclista Cristian Camilo Muñoz è morto all’alba di venerdì 24 aprile in ospedale. Aveva 30 anni. Il mondo del ciclismo vive così una nuova tragedia, provocata dalla caduta al Tour de Jura del 18 aprile scorso. Il corridore colombiano, dopo l’incidente nella corsa in linea francese, ha lottato per sei giorni ma le sue condizioni si sono via via aggravate. La sua squadra, la Nu Colombia, ha confermato la tragica notizia, ritirandosi dalla seconda tappa della Vuelta a Asturias. Muñoz, secondo quanto riportato dai media colombiani, è stato soccorso velocemente dopo la caduta e subito trasportato in ospedale: le sue condizioni sono apparse fin da subito gravissime.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Tragedia nel ciclismo: caduto al Tour de Jura, Cristian Camilo Muñoz è morto in ospedale per sepsi

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