Scherma | trionfo di bronzo per il Circolo Forlivese a Roma

A Roma, la squadra di scherma del Circolo Forlivese ha conquistato una medaglia di bronzo. Balelli è passata dal 13° posto alle semifinali, superando diversi avversari lungo il percorso. Durante la competizione, un’atleta ravennate ha fermato le forlivesi, impedendo loro di avanzare ulteriormente. La gara si è svolta in un impianto con numerosi spettatori presenti.

Come ha fatto Balelli a risalire dal 13° posto fino alla semifinale?. Chi è stata l'atleta ravennate che ha bloccato le forlivesi?. Quanto è stato sottile il distacco tra i bronzi e l'oro?. Quali margini tecnici servono per battere le attuali bestie nere?.? In Breve Lorenzo Balelli raggiunge la semifinale cadetti dopo il 13° posto nei gironi.. Niccolò Sonnessa perde la semifinale categoria Giovani per 15-13 contro Francesco Delfino.. Asia Vitali e Elissa Chraim ottengono posizioni nella top 20 femminile.. Chiara Castagnoli chiude al 6° posto dopo la sconfitta 15-14 contro Lavinia Delfino.. Tre medaglie per il Circolo Schermistico Forlivese ai campionati italiani di Roma. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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