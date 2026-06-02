Scherma | l’Aeronautica conquista il bronzo ai campionati di Roma
Durante i campionati di scherma a Roma, l’Aeronautica ha conquistato la medaglia di bronzo nella gara a squadre. Dopo aver subito una sconfitta contro le Fiamme Oro, la squadra ha superato le avversarie successive per ottenere il terzo posto. Nella prova individuale, uno dei qualificati è stato eliminato ai quarti di finale da un avversario sconosciuto. La squadra ha affrontato e vinto le sfide successive per salire sul podio.
? Domande chiave Come ha fatto l'Aeronautica a rimontare dopo la sconfitta contro le Fiamme Oro?. Chi ha fermato Palumbo durante i quarti di finale della prova individuale?. Quale punteggio ha sancito la vittoria netta nella finale per il bronzo?. Cosa rivelano questi risultati sui nuovi equilibri della scherma italiana?.? In Breve Squadra composta da Bianchin, Ferrari e Grandis batte Fides Livorno 45-33.. L'Aeronautica perde contro Fiamme Oro per un minimo margine di 39-38.. Il team batte Fiamme Gialle con un netto 45-29 per il bronzo.. Palumbo conclude la prova individuale al quinto posto dopo il confronto con Volpi.. La fiorettista Palumbo conquista il bronzo a Roma nei campionati italiani a squadre. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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