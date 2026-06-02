Scherma | l’Aeronautica conquista il bronzo ai campionati di Roma

Notizia in breve

Durante i campionati di scherma a Roma, l’Aeronautica ha conquistato la medaglia di bronzo nella gara a squadre. Dopo aver subito una sconfitta contro le Fiamme Oro, la squadra ha superato le avversarie successive per ottenere il terzo posto. Nella prova individuale, uno dei qualificati è stato eliminato ai quarti di finale da un avversario sconosciuto. La squadra ha affrontato e vinto le sfide successive per salire sul podio.