Terni Sofia Quirini campionessa italiana Cadette di spada | trionfo del Circolo Scherma a Roma

Sofia Quirini si è laureata campionessa italiana Cadette di spada femminile ai Campionati Italiani di scherma a Roma. La giovane atleta, in forza al Circolo Scherma Terni, ha ottenuto il titolo durante la competizione in corso nella capitale. La vittoria rappresenta un risultato importante per il club e per la stessa atleta, che si è imposta su tutte le avversarie nella categoria.

Arriva da Roma una soddisfazione importante per il Circolo Scherma Terni. Sofia Quirini ha conquistato il titolo di Campionessa Italiana nella categoria Cadette di spada femminile ai Campionati Italiani di scherma in corso nella capitale.La schermitrice ternana, classe 2009, ha chiuso al primo. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

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