La Federazione italiana di scherma ha scelto il Trentino per il primo raduno stagionale, che si svolgerà a Folgaria dall’8 giugno. Contestualmente, si terranno le finali degli Assoluti al Pincio. Il presidente ha affermato che questa trasferta rappresenta una scommessa vinta, consentendo di uscire dai palazzetti e incontrare il pubblico. Le iniziative coinvolgono atleti e appassionati, con l’obiettivo di promuovere lo sport in ambienti all’aperto.

Nella giornata che segna il passaggio di testimone tra olimpici e paralimici ai campionati italiani di scherma di Roma, il presidente Luigi Mazzone ha annunciato l’accordo tra Fis e Trentino per fare di Folgaria la sede di tutti i raduni azzurri per i prossimi 3 anni, a partire dal primo, in programma dal prossimo 8 giugno in preparazione agli Europei di Antony (in Francia) fino all’ultimo prima dei Giochi di Los Angeles 2028. Un annuncio che arriva contestualmente al clamoroso successo di pubblico e d’immagine con le sfide serali ospitate sulla terrazza del Pincio, dove questa sera, dopo le finali a squadre di Serie A1 maschile e femminile, si disputerà anche quella del fioretto maschile paralimpico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Scherma: anche la Fis sceglie il Trentino, primo raduno dall’8 giugno a Folgaria

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