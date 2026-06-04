Scherma | anche la Fis sceglie il Trentino primo raduno dall’8 giugno a Folgaria

Da gazzetta.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

La Federazione italiana di scherma ha scelto il Trentino per il primo raduno stagionale, che si svolgerà a Folgaria dall’8 giugno. Contestualmente, si terranno le finali degli Assoluti al Pincio. Il presidente ha affermato che questa trasferta rappresenta una scommessa vinta, consentendo di uscire dai palazzetti e incontrare il pubblico. Le iniziative coinvolgono atleti e appassionati, con l’obiettivo di promuovere lo sport in ambienti all’aperto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Nella giornata che segna il passaggio di testimone tra olimpici e paralimici ai campionati italiani di scherma di Roma, il presidente Luigi Mazzone ha annunciato l’accordo tra Fis e Trentino per fare di Folgaria la sede di tutti i raduni azzurri per i prossimi 3 anni, a partire dal primo, in programma dal prossimo 8 giugno in preparazione agli Europei di Antony (in Francia) fino all’ultimo prima dei Giochi di Los Angeles 2028. Un annuncio che arriva contestualmente al clamoroso successo di pubblico e d’immagine con le sfide serali ospitate sulla terrazza del Pincio, dove questa sera, dopo le finali a squadre di Serie A1 maschile e femminile, si disputerà anche quella del fioretto maschile paralimpico. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

scherma anche la fis sceglie il trentino primo raduno dall82178 giugno a folgaria
© Gazzetta.it - Scherma: anche la Fis sceglie il Trentino, primo raduno dall’8 giugno a Folgaria
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Remigrazione, oggi il raduno. Arriva anche la contromanifestazioneOggi si svolge il raduno organizzato dal comitato Remigazione e riconquista, che inizialmente era previsto in piazza Galvani e si svolgerà invece in...

Il primo raduno dedicato ai cinquantiniIl 14 giugno si svolgerà il primo raduno dedicato ai ciclomotori d’epoca, in particolare ai cinquantini.

scherma anche la fis sceglieScherma: anche la Fis sceglie il Trentino, primo raduno dall’8 giugno a FolgariaIl presidente Mazzone e le finali deli Assoluti al Pincio: Una scommessa vinta uscire dai palazzetti e andare in mezzo alla gente. L’assessore Gottardi: Al servizio degli atleti strutture d’eccelle ... gazzetta.it

scherma anche la fis sceglieScherma, Assoluti Roma 2026: Michele Gallo e Chiara Mormile trionfano nella sciabolaPrimo Tricolore per il salernitano che dedica poi un pensiero all'infortunato Curatoli, la romana torna sul tetto d'Italia dopo 9 anni: tutti i dettagli ... corrieredellosport.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web