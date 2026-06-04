Il 14 giugno si svolgerà il primo raduno dedicato ai ciclomotori d’epoca, in particolare ai cinquantini. L’evento riunirà appassionati e proprietari di veicoli storici, con esposizioni e incontri tra gli appassionati. La manifestazione si terrà in un’area all’aperto, con accesso libero e senza competizioni ufficiali. Tra i veicoli presenti ci saranno motori di diverse epoche e modelli, tutti restaurati o conservati con cura.

Un salto indietro nel tempo, tra motori, memoria e passione condivisa. Il 14 giugno andrà in scena il primo raduno dedicato agli storici cinquantini e ai ciclomotori d’epoca. Un appuntamento che profuma di benzina, libertà e anni ’70. L’iniziativa è promossa dal comitato "Quelli che guidano la storia" in collaborazione con Associazione Botteghe Insieme e Movimento Shalom. Un evento pensato per celebrare non solo i mezzi, ma anche un’epoca intera. Il ritrovo è fissato alle 8,30 in via del Colle. Qui i ciclomotori diventeranno protagonisti assoluti di un’esposizione a cielo aperto. Lucidi, restaurati o vissuti, i cinquantini racconteranno storie di strada e gioventù. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Il primo raduno dedicato ai cinquantini

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