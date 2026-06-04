Sono terminati i lavori di scavo archeologico a San Quirico, condotti dall’Università di Pisa con il supporto del Comune di Montelupo Fiorentino e in collaborazione con il Gruppo Archeologico di Montelupo e Ichnos. Durante le ricerche sono stati individuati dati relativi alle strutture che componevano la corte. La campagna di scavi, alla terza edizione, si è conclusa pochi giorni fa.

MONTELUPO Si è ufficialmente conclusa pochi giorni fa la terza campagna di scavi archeologici nell’area di San Quirico condotta dall’ Università di Pisa, con il sostegno del Comune di Montelupo Fiorentino e in collaborazione con il Gruppo Archeologico di Montelupo e con Ichnos. L’équipe, composta da studenti, dottorandi e specializzandi sotto la direzione scientifica del professor Federico Cantini, si è messa al lavoro lo scorso 4 maggio ed è rimasta in loco per poco meno di un mese, focalizzandosi sulle tracce della cosiddetta corte regia di Montelupo già emersa nelle precedenti campagne. Lo scorso anno, in particolare, gli scavi avevano riportato alla luce un locale seminterrato probabilmente adibito a cantina, realizzato più di mille anni fa, utilizzato per conservare cibarie. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Scavi conclusi a San Quirico: "Emersi dati sulle strutture che componevano la corte"

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Scavi conclusi sotto la 'Casa del Jazz' ma rimangono i rebusSono stati completati gli scavi sotto la Casa del Jazz a Roma, nel quartiere Ostiense.

Scavi conclusi sotto la 'Casa del Jazz' ma rimangono i rebus (Video)Sono terminati gli scavi sotto la Casa del Jazz, situata nel quartiere Ostiense di Roma.