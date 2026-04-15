Scavi conclusi sotto la ' Casa del Jazz' ma rimangono i rebus

Sono stati completati gli scavi sotto la Casa del Jazz a Roma, nel quartiere Ostiense. È stato individuato un cunicolo di circa venticinque metri sotto l'ex villa associata alla Banda della Magliana. Tuttavia, all’interno del tunnel non sono state rinvenute evidenze che possano essere utili alle indagini in corso. La ricerca nei sotterranei, dunque, si è conclusa senza risultati significativi.

AGI - Scavi conclusi sotto la Casa del Jazz a Roma. Un cunicolo di venticinque metri ma nel tunnel sotto l’ex villa della Banda della Magliana, nel quartiere Ostiense della Capitale, non sono state trovate tracce utili alle indagini. Prima di essere confiscata e trasformata dal Comune in un polo culturale, Villa Osio fu la residenza di Enrico Nicoletti, storico tesoriere della Banda della Magliana. Le ricerche terminano, al momento, con un nulla di fatto: sfumata la speranza di raccogliere indizi su casi di cronaca non risolti. Dalla scomparsa del magistrato Paolo Adinolfi alla sparizione di Emanuela Orlandi. "Sotto la Casa del Jazz solo resti di animali" .🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Scavi conclusi sotto la 'Casa del Jazz' ma rimangono i rebus Notizie correlate Leggi anche: Roma, nuovi scavi alla Casa del Jazz Roma, ripresi gli scavi alla Casa del JazzSono ripresi gli scavi alla Casa del Jazz a Roma dove si cerca il corpo di Paolo Adinolfi, il magistrato scomparso nel 1994 di cui si persero le... Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Scavi alla casa del Jazz, il mistero resta. Il prefetto: Siamo a una fase conclusiva; Casa del Jazz, Ris e Scientifica sul posto: si cercano tracce di Emanuela Orlandi e Paolo Adinolfi. Caso Orlandi, terminati gli scavi alla Casa del Jazz: Trovate queste ossa. Scoperta shockL'attenzione mediatica e investigativa si è concentrata con forza nelle ultime ore su uno dei luoghi più simbolici della lotta alla criminalità organizzata ... thesocialpost.it Nessun resto umano dagli scavi Casa del Jazz, chiuse le ricerche del giudice Adinolfi ed Emanuela OrlandiIl prefetto di Roma ha illustrato i risultati degli scavi nella Casa del Jazz a Roma: nessun osso umano né elemento rilevante ... fanpage.it GLI SCAVI SOTTO LA CASA DEL JAZZ SONO STATI UN BUCO NELL'ACQUA - NON SONO STATI TROVATI RESTI... x.com Scavi alla Casa del Jazz di Roma, nessuna svolta: trovate solo ossa animali https://gazzettadelsud.it/p=2197273 facebook