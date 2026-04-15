Scavi conclusi sotto la ' Casa del Jazz' ma rimangono i rebus

Da agi.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono stati completati gli scavi sotto la Casa del Jazz a Roma, nel quartiere Ostiense. È stato individuato un cunicolo di circa venticinque metri sotto l'ex villa associata alla Banda della Magliana. Tuttavia, all’interno del tunnel non sono state rinvenute evidenze che possano essere utili alle indagini in corso. La ricerca nei sotterranei, dunque, si è conclusa senza risultati significativi.

AGI - Scavi  conclusi sotto la  Casa del Jazz  a  Roma. Un cunicolo di venticinque metri ma nel  tunnel  sotto l’ex villa della  Banda della Magliana, nel quartiere Ostiense della Capitale,   non sono state trovate  tracce utili alle indagini. Prima di essere confiscata e trasformata dal Comune in un  polo culturale,  Villa Osio  fu la residenza di  Enrico Nicoletti, storico tesoriere della  Banda della Magliana. Le ricerche terminano, al momento, con un nulla di fatto: sfumata la speranza di raccogliere  indizi  su  casi di cronaca non risolti. Dalla  scomparsa del magistrato Paolo Adinolfi  alla  sparizione di Emanuela Orlandi. "Sotto la Casa del Jazz solo resti di animali" .🔗 Leggi su Agi.it

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