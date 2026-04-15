Scavi conclusi sotto la ' Casa del Jazz' ma rimangono i rebus Video

Da agi.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono terminati gli scavi sotto la Casa del Jazz, situata nel quartiere Ostiense di Roma. Durante le operazioni è stato aperto un tunnel di circa venticinque metri, situato sotto l’ex villa associata alla Banda della Magliana. Tuttavia, le ricerche non hanno prodotto elementi utili alle indagini, poiché non sono state rinvenute tracce significative o oggetti di rilievo. Le indagini proseguiranno con altri metodi e approfondimenti.

AGI - Scavi  conclusi sotto la  Casa del Jazz  a  Roma. Un cunicolo di venticinque metri ma nel  tunnel  sotto l’ex villa della  Banda della Magliana, nel quartiere Ostiense della Capitale,   non sono state trovate  tracce utili alle indagini. Prima di essere confiscata e trasformata dal Comune in un  polo culturale,  Villa Osio  fu la residenza di  Enrico Nicoletti, storico tesoriere della  Banda della Magliana. Le ricerche terminano, al momento, con un nulla di fatto: sfumata la speranza di raccogliere  indizi  su  casi di cronaca non risolti. Dalla  scomparsa del magistrato Paolo Adinolfi  alla  sparizione di Emanuela Orlandi. "Sotto la Casa del Jazz solo resti di animali" .🔗 Leggi su Agi.it

scavi conclusi sotto la casa del jazz ma rimangono i rebus video
© Agi.it - Scavi conclusi sotto la 'Casa del Jazz' ma rimangono i rebus (Video)

Notizie correlate

Leggi anche: Scavi conclusi sotto la 'Casa del Jazz' ma rimangono i rebus

Leggi anche: Roma, nuovi scavi alla Casa del Jazz

Contenuti di approfondimento

Argomenti più discussi: Scavi alla casa del Jazz, il mistero resta. Il prefetto: Siamo a una fase conclusiva; Casa del Jazz, Ris e Scientifica sul posto: si cercano tracce di Emanuela Orlandi e Paolo Adinolfi.

casa del jazz scavi conclusi sotto laScavi conclusi sotto la 'Casa del Jazz' ma rimangono i rebusAGI - Scavi conclusi sotto la Casa del Jazz a Roma. Un cunicolo di venticinque metri ma nel tunnel sotto l’ex villa della Banda della Magliana, nel quartiere Ostiense della Capitale, non sono state tr ... msn.com

casa del jazz scavi conclusi sotto la‘Sotto la Casa del Jazz nessun osso umano o elemento rilevante’(ANSA) – ROMA, 15 APR – Non sono stati rinvenuti elementi che hanno portato novità rilevanti da un punto di vista investigativo. Lo ha detto il prefetto di Roma Lamberto Giannini, al punto stampa in ... espansionetv.it

Cerca notizie e video sullo stesso argomento.