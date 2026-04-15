Scavi conclusi sotto la ' Casa del Jazz' ma rimangono i rebus Video

Sono terminati gli scavi sotto la Casa del Jazz, situata nel quartiere Ostiense di Roma. Durante le operazioni è stato aperto un tunnel di circa venticinque metri, situato sotto l’ex villa associata alla Banda della Magliana. Tuttavia, le ricerche non hanno prodotto elementi utili alle indagini, poiché non sono state rinvenute tracce significative o oggetti di rilievo. Le indagini proseguiranno con altri metodi e approfondimenti.

AGI - Scavi conclusi sotto la Casa del Jazz a Roma. Un cunicolo di venticinque metri ma nel tunnel sotto l’ex villa della Banda della Magliana, nel quartiere Ostiense della Capitale, non sono state trovate tracce utili alle indagini. Prima di essere confiscata e trasformata dal Comune in un polo culturale, Villa Osio fu la residenza di Enrico Nicoletti, storico tesoriere della Banda della Magliana. Le ricerche terminano, al momento, con un nulla di fatto: sfumata la speranza di raccogliere indizi su casi di cronaca non risolti. Dalla scomparsa del magistrato Paolo Adinolfi alla sparizione di Emanuela Orlandi. "Sotto la Casa del Jazz solo resti di animali" .🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Scavi conclusi sotto la 'Casa del Jazz' ma rimangono i rebus (Video) Notizie correlate Leggi anche: Scavi conclusi sotto la 'Casa del Jazz' ma rimangono i rebus Leggi anche: Roma, nuovi scavi alla Casa del Jazz Contenuti di approfondimento Argomenti più discussi: Scavi alla casa del Jazz, il mistero resta. Il prefetto: Siamo a una fase conclusiva; Casa del Jazz, Ris e Scientifica sul posto: si cercano tracce di Emanuela Orlandi e Paolo Adinolfi. Scavi conclusi sotto la 'Casa del Jazz' ma rimangono i rebusAGI - Scavi conclusi sotto la Casa del Jazz a Roma. Un cunicolo di venticinque metri ma nel tunnel sotto l’ex villa della Banda della Magliana, nel quartiere Ostiense della Capitale, non sono state tr ... msn.com ‘Sotto la Casa del Jazz nessun osso umano o elemento rilevante’(ANSA) – ROMA, 15 APR – Non sono stati rinvenuti elementi che hanno portato novità rilevanti da un punto di vista investigativo. Lo ha detto il prefetto di Roma Lamberto Giannini, al punto stampa in ... espansionetv.it GLI SCAVI SOTTO LA CASA DEL JAZZ SONO STATI UN BUCO NELL'ACQUA - NON SONO STATI TROVATI RESTI... x.com Scavi alla Casa del Jazz di Roma, nessuna svolta: trovate solo ossa animali https://gazzettadelsud.it/p=2197273 facebook