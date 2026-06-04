Scatta un divieto temporaneo di balneazione per un intervento urgente di ripristino del fondale

È stato disposto un divieto temporaneo di balneazione nel tratto di mare chiamato ‘Foce Fiume Rubicone Nord’, dalle 8 di venerdì 5 giugno alle 2 di sabato 6 giugno. La misura è stata adottata per consentire un intervento urgente di ripristino del fondale. La decisione è stata comunicata con un’ordinanza emessa il 4 giugno.

Il Comune di Gatteo informa la cittadinanza e i turisti che, con ordinanza numero 52 del 4 giugno 2026, è stato disposto un divieto temporaneo e preventivo di balneazione nel tratto di mare denominato ‘Foce Fiume Rubicone Nord’, dalle ore 8 di venerdì 5 giugno 2026 alle ore 2 di sabato 6 giugno. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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