Mare inquinato scatta un divieto di balneazione
Dopo i campionamenti effettuati lunedì 18 maggio da parte di Arpal, è stato emesso un divieto temporaneo di balneazione nel tratto interessato. La decisione è stata presa in seguito ai risultati delle analisi che hanno rilevato livelli di inquinamento non conformi agli standard di sicurezza. La zona rimarrà interdetta fino a nuovo avviso, quando verranno eseguiti ulteriori controlli e verifiche per valutare eventuali miglioramenti delle condizioni del mare.
A seguito dei campionamenti eseguiti da Arpal lunedì 18 maggio, è scattato un divieto temporaneo di balneazione. L'ordinanza è stata firmata dal vicesindaco Alessandro Terrile su proposta dell’assessora all’Ambiente, Silvia Pericu. Divieto di balneazione a PegliIl divieto di balneazione riguarda. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
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