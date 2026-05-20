Mare inquinato scatta un divieto di balneazione

Da genovatoday.it 20 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo i campionamenti effettuati lunedì 18 maggio da parte di Arpal, è stato emesso un divieto temporaneo di balneazione nel tratto interessato. La decisione è stata presa in seguito ai risultati delle analisi che hanno rilevato livelli di inquinamento non conformi agli standard di sicurezza. La zona rimarrà interdetta fino a nuovo avviso, quando verranno eseguiti ulteriori controlli e verifiche per valutare eventuali miglioramenti delle condizioni del mare.

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A seguito dei campionamenti eseguiti da Arpal lunedì 18 maggio, è scattato un divieto temporaneo di balneazione. L'ordinanza è stata firmata dal vicesindaco Alessandro Terrile su proposta dell’assessora all’Ambiente, Silvia Pericu. Divieto di balneazione a PegliIl divieto di balneazione riguarda. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

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