Mare inquinato scatta un divieto di balneazione

Dopo i campionamenti effettuati lunedì 18 maggio da parte di Arpal, è stato emesso un divieto temporaneo di balneazione nel tratto interessato. La decisione è stata presa in seguito ai risultati delle analisi che hanno rilevato livelli di inquinamento non conformi agli standard di sicurezza. La zona rimarrà interdetta fino a nuovo avviso, quando verranno eseguiti ulteriori controlli e verifiche per valutare eventuali miglioramenti delle condizioni del mare.

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