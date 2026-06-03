Acquazzone notturno scatta il divieto di balneazione in quattro aree della costa

Notizia in breve

Tra martedì e mercoledì notte, un forte acquazzone ha causato l'apertura delle paratie degli scarichi fognari, che hanno riversato liquami in mare. In seguito, è stato imposto il divieto di balneazione in quattro zone della costa, valido per le successive 18 ore. La decisione è stata presa per motivi di sicurezza e salute pubblica. Le autorità hanno segnalato l’interruzione temporanea delle attività balneari nelle aree interessate.