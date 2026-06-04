Scatta l' allerta gialla | in arrivo forti temporali a Monza e Brianza

Un nuovo allerta gialla per temporali interessa Monza e Brianza, pochi giorni dopo il nubifragio che ha colpito l’area. La Protezione Civile ha emesso il livello di allerta a causa di previsioni di forti temporali in arrivo. Non sono stati ancora comunicati danni o incidenti specifici legati a questa nuova ondata di maltempo. La situazione resta monitorata dalle autorità, che invitano alla prudenza.

Dopo neanche due giorni dal nubifragio che si è abbattuto su Monza e Brianza scatta di nuovo l’allerta maltempo. Il Centro funzionale di Regione Lombardia ha emesso un’allerta meteo gialla per rischio temporali che interessa il Nodo Idraulico di Milano, che comprende anche il territorio brianzolo. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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