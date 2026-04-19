Scatta l’allerta meteo gialla per Monza e Brianza | forti temporali in arrivo

Domani, 20 aprile, è prevista un'allerta meteo di colore giallo per la provincia di Monza e Brianza, a causa di possibili temporali intensi. Le autorità hanno emesso il bollettino che segnala condizioni meteorologiche avverse e il rischio di forti piogge e temporali nel corso della giornata. Le previsioni indicano che la zona potrebbe essere interessata da temporali di forte intensità, con possibili raffiche di vento.

Una giornata di allerta meteo. È quella che attenderà domani 20 aprile, per rischio temporali, gli abitanti della provincia di Monza e Brianza. Nel bollettino diramato dal Centro Monitoraggio Rischi Naturali della regione Lombardia, l’allerta meteo gialla – quindi ordinaria - sarà in vigore per.🔗 Leggi su Monzatoday.it Notizie correlate Forti temporali in arrivo, avviso di allerta meteo giallaTempo di lettura: < 1 minutoLa Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di colore Giallo valido dalla... Leggi anche: Previsti temporali forti, emessa allerta meteo gialla per rischio idrogeologico Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Allerta meteo oggi in 8 regioni, dove colpirà il maltempo con grandine e temporali; Temporali, scatta l'allerta meteo a Milano. Monitorati fiumi e sottopassi; La settimana inizia con temporali e venti forti: scatta l'allerta meteo; Domenica con rischio temporali: scatta l’allerta meteo. Scatta l’allerta meteo gialla per Monza e Brianza: forti temporali in arrivoUna giornata di allerta meteo. È quella che attenderà domani 20 aprile, per rischio temporali, gli abitanti della provincia di Monza e Brianza. Nel bollettino diramato dal Centro Monitoraggio Rischi ... monzatoday.it Meteo, scatta l'allerta gialla il 15 aprile 2026 in Italia: tutte le regioni a rischioProsegue stato di allerta meteo gialla anche il 15 aprile 2026 in Italia: tutte le regioni e zone interessate dal rischio di piogge e criticità. meteo.it Basta un suono, appena percettibile, e qualcosa scatta. Il corpo si abbassa, i movimenti rallentano, lo sguardo si fissa sull’obiettivo - facebook.com facebook