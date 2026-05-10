Scatta l' allerta meteo per Monza e Brianza in arrivo forti temporali
Lunedì 11 maggio, la provincia di Monza e Brianza è stata dichiarata in allerta meteo gialla a causa di possibili forti temporali e rischi idrogeologici. La protezione civile ha emesso l’avviso, prevedendo precipitazioni intense che potrebbero causare allagamenti e altri disagi nella zona. La situazione è monitorata dalle autorità locali, che invitano alla prudenza e a seguire gli aggiornamenti ufficiali.
Scatta l'allerta meteo gialla per rischio idrogeologico e forti temporali per la provincia di Monza e Brianza per la giornata di lunedì 11 maggio. A renderlo noto il bollettino diramato dal Centro monitoraggio rischi naturali della regione Lombardia: sarà in vigore per tutta la giornata.Come.🔗 Leggi su Monzatoday.it
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