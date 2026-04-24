‘Scary Movie 6’ non risparmia neanche il film ‘Michael’ con lo slogan parodia | ‘Toccando i fan ovunque’

Il prossimo film della serie Scary Movie include battute sulla figura di Michael Jackson, che vengono usate anche nei materiali promozionali. In particolare, uno degli slogan pubblicitari recita: “Toccando i fan ovunque”. La pellicola si concentra su battute satiriche e parodie di celebrità, senza risparmiare nemmeno il personaggio di Jackson. La serie è nota per il suo stile irriverente e per ironizzare su temi e protagonisti noti del mondo dello spettacolo.

Il nuovo Scary Movie non si risparmia in quanto a battute sulle celebrità, e Michael Jackson è finito nel mirino di alcuni nuovi materiali promozionali. Il killer ispirato a Ghostface, protagonista del franchise, appare vestito come Jackson in un poster appena pubblicato che parodia direttamente il materiale promozionale di “Michael”. In questo caso, però, i due slogan sono “Preparatevi agli Hee-Hee” e “Toccheremo i fan ovunque”, quest’ultimo un riferimento alle accuse di abusi su minori che perseguitano Jackson da anni. Contro le accuse. Il killer ispirato a Ghostface, protagonista del franchise, appare vestito come Jackson in un poster appena pubblicato che parodia direttamente il materiale promozionale di Michael.🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - ‘Scary Movie 6’ non risparmia neanche il film ‘Michael’ con lo slogan parodia: ‘Toccando i fan ovunque’ Notizie correlate Scary Movie ironizza sulle accuse di molestie a Michael Jackson: "Toccando i fan di tutto il mondo"Mentre il biopic Michael prodotto da Lionsgate arranca sotto il peso di recensioni tutt'altro che esaltanti, il team dietro il sesto capitolo di... Scary Movie 6, la locandina su Michael Jackson accende la polemica: “Tocca i fan ovunque”Il ritorno della celebre saga horror-comedy Scary Movie non passa inosservato e stavolta la controversia arriva ancora prima dell’uscita in sala. Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Scary Movie 6 non risparmia nemmeno Michael Jackson; Scary Movie 6, Video parodia del Film Michael - HD - Film (2026); Scary Movie ironizza sulle accuse di molestie a Michael Jackson: Toccando i fan di tutto il mondo; Un nuovo film horror trasformerà la nostra estate in un incubo: una via d'uscita non esiste. Scary Movie 6 non risparmia nemmeno Michael JacksonAnche Michael Jackson è tra le star che vengono prese di mira nell'attesissimo sesto film della saga demenziale Scary Movie. cinema.everyeye.it Scary Movie 6, la locandina su Michael Jackson accende la polemica: Tocca i fan ovunqueLa locandina di Scary Movie 6 con Michael Jackson scatena polemiche per lo slogan provocatorio che si riferisce alla questione mai pienamente risolta degli abusi. cinemaserietv.it Il film Michael della Lionsgate arriva nelle sale questo fine settimana tra recensioni disastrose, e il team di Scary Movie 6 non ha resistito alla tentazione di infierire sul biopic già a terra con un nuovo teaser e un poster per il prossimo revival della parodia horro - facebook.com facebook