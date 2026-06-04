Il week-end al cinema | da Masters of the Universe a Scary Movie

Il film “Masters of the Universe” uscirà nelle sale giovedì 4 giugno. È un adattamento in live-action del franchise Mattel degli anni ’80, noto per la linea di giocattoli.

Arriva al cinema “Masters of the Universe”. Il film, che approda nelle sale giovedì 4 giugno, è un adattamento in live-action dell’omonimo franchise Mattel nato dalla linea di giocattoli degli anni ’80. Altra novità è costituita da “Scary Movie”, sesto capitolo della serie di film parodia Scary Movie che segna il ritorno del franchise al cinema dal 2013. Dal 4 al 10 giugno, inoltre, torna sul grande schermo “Principessa Mononoke” in una nuova versione restaurata in 4K e con un doppiaggio italiano inedito. Ecco tutte le proposte che si possono vedere nei cinema bergamaschi nel week-end. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

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I Saw Masters Of The Universe Movie

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Il numero stimato di località per il film Scary Movie di Paramount il prossimo weekend è di 3.000 località. reddit

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