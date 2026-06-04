Scaricava acqua contaminata in una cisterna privata | denunciato per commercio di sostanze alimentari nocive
Un uomo di Canicattì è stato denunciato dai carabinieri alla Procura di Agrigento con l’accusa di commercio di sostanze alimentari nocive. Secondo quanto riferito, avrebbe scaricato acqua contaminata in una cisterna privata. La denuncia è stata effettuata nell’ambito di un’indagine riguardante la vendita e la distribuzione di prodotti alimentari pericolosi. Non sono stati forniti dettagli su eventuali ulteriori contestazioni o misure adottate.
Commercio di sostanze alimentari nocive. E' per questa ipotesi di reato che un canicattinese è stato denunciato, alla Procura di Agrigento, dai carabinieri. Lo scorso 14 maggio, i militari dell'Arma hanno sorpreso l’uomo mentre scaricava circa 5.000 litri di acqua, trasportata con autobotte e di. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
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