Extension per capelli | contengono sostanze nocive? Lo studio

Recentemente, uno studio ha analizzato 36 prodotti per extension di capelli, riscontrando la presenza di 17 sostanze potenzialmente nocive. I ricercatori statunitensi hanno identificato queste sostanze nelle formulazioni di diversi prodotti, senza specificare i nomi delle marche o dei produttori. L’indagine si è concentrata sulle componenti chimiche presenti nelle extension e sui possibili rischi associati. I risultati sono stati pubblicati e stanno alimentando il dibattito sulla sicurezza di questi trattamenti estetici.

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Le extension per capelli fanno parte della quotidianità di milioni di persone in tutto il mondo ormai da anni e per i motivi più disparati, estetici e non solo. Ne esistono centinaia di tipologie, da quelle con fibre sintetiche a quelle realizzate con capelli umani, da quelle che si possono applicare comodamente a case a quelle per cui è necessario affidarsi a un professionista delle acconciature. Il giro di affari delle extension per capelli è impressionante, stimato in oltre 14 miliardi di dollari entro il 2028, ma solo ora si inizia a parlare dei possibili rischi rappresentati dalle sostanze chimiche, alcune potenzialmente nocive, presenti sulle extension che chiunque può acquistare e utilizzare in totale autonomia.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Extension per capelli: contengono sostanze nocive? Lo studio ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Migliori Extensions Capelli | Best Hair Extensions Notizie correlate Le extension ai capelli? Possono essere un ricettacolo di sostanze tossicheIl settore delle extension per capelli è in una fase di espansione travolgente: con un valore globale destinato a superare i 14 miliardi di dollari... Leggi anche: Incendio alla Riam: "Nessun inquinamento da sostanze nocive"