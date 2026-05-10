Extension per capelli | contengono sostanze nocive? Lo studio
Recentemente, uno studio ha analizzato 36 prodotti per extension di capelli, riscontrando la presenza di 17 sostanze potenzialmente nocive. I ricercatori statunitensi hanno identificato queste sostanze nelle formulazioni di diversi prodotti, senza specificare i nomi delle marche o dei produttori. L’indagine si è concentrata sulle componenti chimiche presenti nelle extension e sui possibili rischi associati. I risultati sono stati pubblicati e stanno alimentando il dibattito sulla sicurezza di questi trattamenti estetici.
Le extension per capelli fanno parte della quotidianità di milioni di persone in tutto il mondo ormai da anni e per i motivi più disparati, estetici e non solo. Ne esistono centinaia di tipologie, da quelle con fibre sintetiche a quelle realizzate con capelli umani, da quelle che si possono applicare comodamente a case a quelle per cui è necessario affidarsi a un professionista delle acconciature. Il giro di affari delle extension per capelli è impressionante, stimato in oltre 14 miliardi di dollari entro il 2028, ma solo ora si inizia a parlare dei possibili rischi rappresentati dalle sostanze chimiche, alcune potenzialmente nocive, presenti sulle extension che chiunque può acquistare e utilizzare in totale autonomia.🔗 Leggi su Gazzetta.it
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