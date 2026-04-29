Incendio alla Riam | Nessun inquinamento da sostanze nocive

Nessun inquinamento atmosferico da sostanze nocive è stato riscontrato dopo l’incendio alla Riam. Le autorità hanno comunicato che i rilievi effettuati non hanno rilevato rischi per la salute pubblica. Le operazioni di spegnimento sono proseguite nelle ultime ore, mentre le analisi sui campioni raccolti sono ancora in corso. Non sono stati segnalati feriti o evacuazioni in seguito all’incendio.

Nessun inquinamento atmosferico da sostanze nocive alla salute umana. Sono i primi esiti delle rilevazioni effettuate dai tecnici di Arpa Lombardia (Agenzia regionale per la protezione dell’ambiente) per monitorare la qualità dell’aria in seguito all’ incendio del 20 e 21 aprile alla Riam, azienda che si occupa dello smaltimento di rifiuti e demolizione di auto, società soggetta ad Autorizzazione Integrata Ambientale. "I primi due campioni raccolti nel monitoraggio a Bollate non evidenziano una situazione emergenziale per la qualità dell’aria", si legge sul sito del Comune. Nel dettaglio, le analisi condotte dai tecnici dell’unità organizzativa Supporto Political Decision Maker di Arpa Lombardia indicano per il primo filtro, con orari di riferimento 4.🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Incendio alla Riam: "Nessun inquinamento da sostanze nocive" Notizie correlate Leggi anche: Sospetto inquinamento nelle acque del lago in centro Lecco: i controlli escludono sostanze nocive Bollate, incendio alla Riam. L’Arpa tranquillizzaA Bollate (Milano) un devastante incendio ha divorato l’area esterna della Riam, un’azienda specializzata nella rottamazione di materiali ferrosi. Aggiornamenti e contenuti dedicati Temi più discussi: Incendio alla Riam di Bollate: incidente o atto doloso? Il sindaco: Non c’è allarme ma i bambini restino in classe; Maxi incendio a Bollate, a fuoco il materiale della Riam: 60 vigili del fuoco in azione, le immagini; Incendio alla Riam di Bollate: pompieri al lavoro tutta la notte per spegnere i rifiuti in fiamme; Incendio alla RIAM di Bollate, rogo esterno e controlli Arpa. Incendio alla Riam: Nessun inquinamento da sostanze nociveNessun inquinamento atmosferico da sostanze nocive alla salute umana. Sono i primi esiti delle rilevazioni effettuate dai tecnici ... ilgiorno.it Incendio alla Riam: fiamme e paura: Limitare le uscite e finestre chiuseBollate, rogo nell’azienda di smaltimento rifiuti. Il sindaco: Misure precauzionali, l’Arpa: non rilevati valori critici ... ilgiorno.it Incendio in appartamento a Catania: 4 intossicati Rogo in una palazzina di via... LEGGI L'ARTICOLO - facebook.com facebook Prima organizza il corteo di bottiglie di campagne con le candele pirotecniche, accendendone una assieme ai suoi dipendenti, poi è tra le prime a scappare dal Constellation dopo l'innesco dell'incendio: è su Jessica Moretti che si è concentrata l'attenzione de x.com