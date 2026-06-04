Il 5 e 6 giugno, al Parco Urbano, si terranno le due serate del concerto di Vasco Rossi a Ferrara, dopo il successo della prima data a Rimini. La scaletta prevede alcuni dei brani più famosi dell'artista, tra cui hit storiche e pezzi recenti. La folla si prepara ad ascoltare le canzoni che hanno accompagnato decenni di musica italiana, con l’artista che si esibirà in due spettacoli consecutivi.

Ferrara, 4 giugno 2026 – Dopo il successo travolgente della data zero di Rimini, andata in scena sabato scorso allo stadio Romeo Neri, il tour estivo di Vasco Rossi prosegue la sua corsa inarrestabile con l'attesissima doppia data di Ferrara (5 e 6 giugno), al Parco Urbano G. Bassani. Ed è già febbre da scaletta. Il popolo del Blasco già invade la città estense per le due serate che si preannunciano già storiche. L'atmosfera è elettrica e il pubblico è letteralmente in visibilio fin dalle prime indiscrezioni sulle scelte musicali del rocker di Zocca: l'apertura del tour, potente e graffiante, ha già lasciato il segno nel debutto romagnolo e promette di far tremare anche le mura di Ferrara. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scaletta Vasco Rossi a Ferrara: quali canzoni sentiremo al doppio concerto

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VASCO ROSSI INIZIO CONCERTO 2026 RIMINI

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