Vasco Rossi ha annunciato che durante il concerto a Rimini, previsto per giugno, eseguirà alcune canzoni mai fatte dal vivo. Lo ha dichiarato in attesa di salire sul palco del “Romeo Neri”. Il rocker di Zocca ha anticipato che il setlist includerà pezzi inediti per il pubblico presente. La data, già attesa dai fan, si inserisce nel calendario estivo con il caldo e gli eventi live. Nessun dettaglio sui brani specifici, solo la promessa di sorprese.

Rimini, 30 maggio 2026 – “Come sapete, a giugno arrivano due cose certe: il caldo e i concerti di Vasco ”, ammette il rocker di Zocca nell’attesa di salire sul palco del “Romeo Neri” di Rimini. “Questo tour è all'insegna della provocazione ironica, feroce, per esorcizzare un po' questo momento storico che è piuttosto buio. Consideravo sempre la musica e i concerti una forma di r esistenza attiva contro la paura, contro la violenza e contro l'odio”. Quindi la scaletta che ha scelto è un po' questo, il suo modo di far parlare le canzoni per lei? “Esatto, le canzoni parlano per me. Io di solito non parlo al palco proprio perché sono le canzoni che parlano per me. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Scaletta 2026 Rimini, Vasco Rossi sorprende tutti: “Canzoni mai fatte dal vivo”

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Vasco Rossi Il Tour 2026 e le Sorprese in Arrivo

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