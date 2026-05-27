Durante il concerto di Ferrara, sono stati allestiti diversi chioschi che vendono panini a tema Vasco Rossi, pucce e piadine. La presenza di questi punti vendita si trova in varie aree dell’area concerti, offrendo cibo e bevande ai partecipanti. La disposizione e l’apertura dei chioschi sono state comunicate in anticipo, ma non sono state fornite mappe dettagliate. La sicurezza e l’accesso ai punti vendita sono stati monitorati dalle autorità locali.

Ferrara, 27 maggio 2026 – A grandi passi verso il concerto del Blasco. Ma non è solo questione di musica, ma soprattutto di organizzazione e di elementi collaterali. Infatti, In vista del duplice appuntamento musicali, in programma venerdì 5 e sabato 6 giugno al Parco Urbano ’Giorgio Bassani’, sono state assegnate le postazioni food & beverage situate in via Porta Catena, piazzale dei Giochi (vicino al Palapalestre), al Parco Coletta vicino alla stazione, nell’area tra via Maragno e via Padova – dove arriverà le navette provenienti dai parcheggi di Ferrara Nord – e al parcheggio dell’Aeroporto. L’assegnazione è avvenuta a seguito di un avviso pubblico per manifestazione di interesse rivolto agli operatori della somministrazione di alimenti e bevande. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Panini a tema Vasco Rossi, pucce, piadine: dove sono i chioschi al concerto di Ferrara

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