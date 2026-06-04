Un'università italiana ha sviluppato ChatMinerva, un’intelligenza artificiale che non si limita più a comunicare in inglese o in dialetti tecnologici. La piattaforma, creata dall’ateneo, permette conversazioni in italiano e altre lingue, segnando un passo avanti nel settore dell’IA. Questo progetto rappresenta un’alternativa alle soluzioni delle grandi aziende tech statunitensi e cinesi, ampliando le capacità di comunicazione delle intelligenze artificiali in ambito multilingue.

L ’intelligenza artificiale non parla più solo l’inglese della Silicon Valley o i dialetti tecnologici di Pechino. Da oggi, ha anche un forte accento italiano, colto e accessibile a tutti. Si chiama ChatMinerva AI ed è un assistente virtuale capace di leggere non solo le parole, ma anche le immagini, i documenti e, volendo, anche i bisogni quotidiani di semplificazione. Governare l’Intelligenza Artificiale per superare le paure sulla nuova tecnologia X ChatMinerva AI, la nuova intelligenza artificiale tutta italiana. Questa nuova creatura digitale tutta italiana, è nata nei laboratori dell’università La Sapienza di Roma, grazie al lavoro appassionato di decine di ricercatori, dottorandi e studenti guidati dal professor Roberto Navigli. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - Scacco alla Silicon Valley: ChatMinerva creata dall'università La Sapienza

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