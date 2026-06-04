Il governo ha ridotto del 50% gli sbarchi rispetto al periodo precedente e ha già rimpatriato circa 18.000 persone. La misura è stata annunciata come un'operazione di verifica sulla gestione dell'immigrazione, con un commento critico nei confronti di una parte politica che definisce confusa la posizione sulla questione.

«Un'operazione verità sul tema dell'immigrazione» la battezza Giovanni Donzelli, e contro «una sinistra confusa». Ma di fatto la conferenza stampa convocata ieri da Fratelli d'Italia sui risultati del governo Meloni su sbarchi e rimpatri, è un anticipo della campagna elettorale. Per di più su un nodo cruciale per il consenso, strettamente legato a quello della sicurezza nelle città, oggetto di una faticosa riflessione anche da parte del campo largo, consapevole del suo peso nell'opinione pubblica anche in vista delle prossime Politiche. «Abbiamo messo in atto un contrasto forte all'immigrazione irregolare, e abbiamo incentivato quella regolare. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Sbarchi, il governo dimezza gli arrivi. Già rimpatriate 18mila persone

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