la linea del governo sui migranti funziona il dato che cambia il racconto sugli sbarchi

Negli ultimi mesi, i dati ufficiali indicano un calo negli sbarchi di migranti nel paese, confermando i primi effetti delle misure adottate dal governo. La strategia messa in campo per contrastare l’immigrazione irregolare e le attività dei trafficanti sembra aver prodotto risultati concreti, modificando la tendenza degli approdi sulle coste. I numeri aggiornati evidenziano una diminuzione rispetto ai periodi precedenti, in un quadro di controllo più stretto dei flussi migratori.

La strategia del governo contro l’immigrazione clandestina e i trafficanti di esseri umani comincia a mostrare risultati sempre più visibili nei numeri. Il quadro che emerge dagli ultimi dati sugli sbarchi e sui rimpatri racconta infatti una tendenza doppia, politicamente rilevante e non episodica. Da una parte calano in modo netto gli arrivi via mare, dall’altra aumenta la capacità di riportare nei Paesi d’origine i migranti irregolari già presenti sul territorio nazionale. È questo l’elemento centrale, perché la gestione dell’immigrazione non si misura soltanto sulla riduzione delle partenze o degli approdi, ma anche sulla capacità dello Stato di rendere effettive le proprie decisioni.🔗 Leggi su Thesocialpost.it

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