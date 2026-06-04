Un progetto immobiliare di Ivanka Trump in Albania prevede la costruzione di resort sull’isola di Sazan, suscitando preoccupazioni sul possibile impatto ambientale. La questione riguarda come l’ecosistema dell’isola possa cambiare con l’arrivo delle strutture turistiche di lusso. Non sono stati ancora definiti i sostenitori del progetto, né sono stati forniti dettagli sui potenziali rischi ambientali legati alla realizzazione delle strutture.

Come cambierà l'ecosistema di Sazan dopo la costruzione dei resort? Chi sosterrà il progetto immobiliare di Ivanka Trump in Albania? Quali specie animali rischiano di scomparire a causa del cemento? Dove si sposterà il progetto se gli ambientalisti bloccheranno tutto??? In Breve Jared Kushner collabora al progetto immobiliare insieme a Ivanka Trump. Edi Rama sostiene l'operazione per potenziare l'economia albanese. Il piano prevede la costruzione di migliaia di came . 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Sazan, l’isola nel mirino di Ivanka Trump: lusso o rischio ambientale?

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Nga Vlora, Ivanka Trump shkon në Kryeministri! Rama e pret te dera

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