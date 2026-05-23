Un uomo iracheno è stato arrestato dopo aver pianificato un attacco contro Ivanka Trump, figlia dell'ex presidente degli Stati Uniti. L'individuo, ritenuto addestrato dai Pasdaran, avrebbe agito in risposta all'uccisione del generale iraniano Qasem Soleimani, avvenuta nel gennaio 2020 durante un'operazione militare a Baghdad. Le autorità hanno sequestrato armi e materiali per la realizzazione di un attentato, e hanno fermato l'uomo prima che potesse portare a termine l'azione.

Ivanka Trump, figlia del presidente degli Stati Uniti, sarebbe finita nel mirino di un terrorista addestrato dai Pasdaran intenzionato a vendicarsi dell'uccisione di Qasem Soleimani, il generale iraniano eliminato da Washington nel gennaio 2020 durante un raid a Baghdad. A renderlo noto è stato il New York Post. Il 32enne iracheno Mohammad Baqer Saad Dawood Al-Saadi avrebbe quindi "giurato" di uccidere Ivanka, riuscendo persino a ottenere una planimetria della sua residenza in Florida dove vive assieme al marito Jared Kushner. Il movente sarebbe quello della ritorsione, giacché la sua morte "avrebbe significato bruciare la casa di Trump come lui ha bruciato la nostra". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Ivanka Trump nel mirino dei Pasdaran: "Vendetta per Soleimani". Fermato un iracheno

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Ivanka Trump: Most People Cant Tell Signal From Noise

Sullo stesso argomento

Ivanka Trump nel mirino di un terrorista addestrato dai pasdaran, la rivelazione del New York Post(Adnkronos) – Ivanka Trump, figlia del presidente americano Donald Trump, sarebbe stata nel mirino di un terrorista addestrato dal Corpo delle...

Ivanka Trump bersaglio di un terrorista dei pasdaran: la rivelazione del New York PostIvanka Trump, figlia del presidente degli Stati UnitiDonaldTrump, sarebbe statanel mirino di un presunto terroristalegato alCorpo delle Guardie della...

Ivanka Trump nel mirino di un terrorista addestrato dai pasdaran, la rivelazione del New York Post x.com

Ivanka Trump nel mirino di un terrorista iracheno in un complotto contorto per vendicare il presidente che ha eliminato il suo mentore: fonti reddit

Ivanka Trump nel mirino di un terrorista addestrato dai pasdaran, la rivelazione del New York PostIl 32enne iracheno Mohammad Baqer Saad Dawood Al-Saadi avrebbe giurato di assassinarla per vendicare l'uccisione del generale Qasem Soleimani. Arrestato in Turchia, è stato estradato negli Usa ed è ... adnkronos.com

Ivanka Trump nel mirino dei Pasdaran: Vendetta per Soleimani. Fermato un irachenoIvanka Trump, figlia del presidente degli Stati Uniti, sarebbe finita nel mirino di un terrorista addestrato dai Pasdaran intenzionato a vendicarsi ... iltempo.it