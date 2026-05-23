Un uomo iracheno legato ai pasdaran è stato arrestato con l’accusa di aver preso di mira Ivanka Trump. Secondo le indagini, il sospettato avrebbe agito per vendicare la morte del generale Qassem Soleimani, ucciso dagli Stati Uniti in un raid a Baghdad nel gennaio 2020. Non sono stati forniti dettagli su eventuali piani o minacce specifiche contro l’ex first daughter. L’arresto avviene mentre le autorità continuano a monitorare le attività di gruppi legati ai pasdaran.

Ivanka Trump sarebbe finita nel mirino di un terrorista legato ai pasdaran, deciso a vendicare la morte del generale Qassem Soleimani, eliminato dagli Stati Uniti in un raid a Baghdad nel gennaio del 2020. È quanto riporta il New York Post, citando proprie fonti e la testimonianza dell’ex addetto militare dell’ambasciata irachena a Washington, Entifadh Qanbar. L’arresto dell’iracheno Al-Saadi. Il Post identifica l’uomo che avrebbe «giurato» di uccidere Ivanka con il 32enne iracheno Mohammad Baqer Saad Dawood Al-Saadi, arrestato in Turchia il 15 maggio e consegnato alle autorità statunitensi con l’accusa di terrorismo «per le sue attività –... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - «Ivanka Trump nel mirino di un terrorista legato ai pasdaran»: chi è l’iracheno arrestato

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Ivanka Trump tears up over daddy Donalds 2024 assassination attempt

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