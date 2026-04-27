Savignano si apre la rassegna culturale Primavera di libri | tra gli ospiti Wu Ming 2

Tanti volti e storie compongono la “Primavera dei libri”, la rassegna a cura della Biblioteca Gastronomica del Rubicone e della libreria The Book Room in collaborazione con il Comune di Savignano sul Rubicone e la Biblioteca di Palazzo Vendemini.Dopo gli appuntamenti autunnali, dal 29 aprile e.🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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LA PRIMAVERA DI VITERBO Ieri abbiamo vissuto un’anteprima magica. La città si è già vestita a festa e vederla splendere così è stata un’emozione unica. Fare squadra per la nostra Viterbo è l’unica strada, e il risultato è stato veramente bello! Un ringr - facebook.com facebook