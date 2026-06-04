Satricum | ora è realtà il Parco museale archeologico

Notizia in breve

Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità l’istituzione del parco museale archeologico di Satricum, che comprende tre siti. Sono previsti finanziamenti futuri per lo sviluppo e la valorizzazione storico-culturale e turistica dell’area. È stato anche approvato il regolamento di gestione e di fruizione del parco.