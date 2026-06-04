Satricum | ora è realtà il Parco museale archeologico

Da latinatoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità l’istituzione del parco museale archeologico di Satricum, che comprende tre siti. Sono previsti finanziamenti futuri per lo sviluppo e la valorizzazione storico-culturale e turistica dell’area. È stato anche approvato il regolamento di gestione e di fruizione del parco.

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Finanziamenti futuri, tre siti, con sviluppo futuro, valorizzazione storico-culturale e turistica. Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità l’istituzione del parco museale archeologico di Satricum, con annesso il regolamento di gestione e di fruizione. Un atto che consentirà al sito di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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