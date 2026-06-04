Satricum | ora è realtà il Parco museale archeologico
Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità l’istituzione del parco museale archeologico di Satricum, che comprende tre siti. Sono previsti finanziamenti futuri per lo sviluppo e la valorizzazione storico-culturale e turistica dell’area. È stato anche approvato il regolamento di gestione e di fruizione del parco.
Finanziamenti futuri, tre siti, con sviluppo futuro, valorizzazione storico-culturale e turistica. Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità l’istituzione del parco museale archeologico di Satricum, con annesso il regolamento di gestione e di fruizione. Un atto che consentirà al sito di. 🔗 Leggi su Latinatoday.it
Notizie e thread social correlati
Satricum, approvata l'istituzione del parco musealeÈ stato approvato l’istituto di un parco museale a Satricum, che comprende tre siti principali.
Parco senza barriere. A Roselle inaugurato il nuovo sito archeologico. Ora è più accessibileA Roselle è stato inaugurato un nuovo sito archeologico accessibile a tutti, grazie a interventi realizzati dai Parchi archeologici della Maremma.