A Roselle è stato inaugurato un nuovo sito archeologico accessibile a tutti, grazie a interventi realizzati dai Parchi archeologici della Maremma. Il progetto, finanziato con 150 mila euro provenienti dai fondi Pnrr, mira a facilitare la visita e garantire maggiore fruibilità del parco senza barriere architettoniche. L’intervento è stato completato alcuni mesi fa e rappresenta un passo importante per migliorare l’accessibilità del sito.

GROSSETO Facilitare la visita a tutti. Questo è l’obiettivo prefissato anni fa e portato a termine qualche mese fa dai Parchi archeologici della Maremma che detengono attualmente il Parco archeologico di Roselle con il finanziamento di 150 mila euro ottenuti con i fondi Pnrr. Ciò che è stato migliorato all’interno del parco rosellano è l’accessibilità abbattendo le barriere architettoniche, andando a sistemare e rendere più strutturato lo stradello d’ingresso al parco (decumano) che si estende su 300 metri di camminata con illuminazione e la relativa staccionata istallate e alla piazzola di sosta, anch’essa adeguata per uno sfruttamento collettivo per garantirne l’utilizzo anche alle persone disabili, anziane o con difficoltà motorie.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Parco senza barriere. A Roselle inaugurato il nuovo sito archeologico. Ora è più accessibile

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