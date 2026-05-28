Satricum approvata l' istituzione del parco museale

È stato approvato l’istituto di un parco museale a Satricum, che comprende tre siti principali. L’area, di dimensioni significative, sarà sotto tutela, con possibilità di ampliamento in seguito. L’obiettivo è offrire un’ampia proposta turistica e culturale, integrando i diversi luoghi in un’unica iniziativa. La decisione è stata ufficializzata in un’assemblea, con l’intento di valorizzare il patrimonio archeologico locale.

Tre siti principali, per iniziare; un’area vasta sotto tutela, che potrà anche essere ampliata in futuro; una visione di offerta turistico-culturale. Il parco museale archeologico di Satricum è sempre più vicino, dopo l’approvazione oggi da parte delle commissioni Cultura e Urbanistica in seduta. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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