Come ha influito la morte di Mattias Ripa sulla salute della Satrapi?. Quali opere hanno reso celebre l'artista tra Iran e Francia?. Perché il dolore privato ha interrotto la sua carriera artistica?. Come influenzerà la sua estetica la rappresentazione dei conflitti futuri?.? In Breve Morte di Mattias Ripa avvenuta l'8 aprile 2025. Residenza in Francia da circa tre decenni. Premio della Giuria al Festival di Cannes nel 2007. Opere incentrate sulla rivoluzione islamica e il potere di Khomeini. L’artista Marjane Satrapi muore a 56 anni dopo il lutto per la perdita del marito. L’artista franco-iraniana Marjane Satrapi è scomparsa all’età di 56 anni, lasciando un vuoto profondo nel mondo dell’illustrazione e del cinema. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Satrapi muore a 56 anni: la profonda tristezza dopo la perdita del marito

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