Lutto nel mondo della cultura e del fumetto internazionale. È morta all'età di 56 anni Marjane Satrapi, artista, illustratrice e regista franco-iraniana diventata celebre a livello mondiale grazie a Persepolis, l'opera autobiografica che ha raccontato la sua infanzia nell'Iran della rivoluzione islamica e il successivo trasferimento in Europa. La notizia della scomparsa è stata resa nota dai familiari attraverso un comunicato diffuso all'agenzia AFP e ripreso dai media francesi. Secondo quanto riferito, Satrapi si è spenta di dolore poco più di un anno dopo la morte del marito Mattias Ripa, produttore, attore e sceneggiatore scomparso nell'aprile del 2025. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Marjane Satrapi, «morta di dolore dopo la scomparsa del marito» l' autrice di "Persepolis". Aveva 56 anni

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È morta Marjane Satrapi, autrice di Persepolis x.com

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