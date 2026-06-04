Marjane Satrapi, artista franco-iraniana che ha conosciuto una vasta popolarità grazie al fumetto Persepolis, da cui poi è stato tratto un film, è morta all’età di 56 anni. I suoi familiari hanno reso noto tramite un comunicato che è “morta di dolore” a circa un anno di distanza dalla scomparsa del marito Mattias Ripa. Morta Marjane Satrapi: l’annuncio Marjane Satrapi è morta all’età di 56 anni. In un comunicato dei suoi familiari trasmesso all’agenzia AFP si legge che l’artista “è morta di dolore a poco più di un anno dalla scomparsa di Mattias Ripa, suo marito e amore della sua vita”. Produttore, attore e sceneggiatore, Mattias Ripa è morto l’8 aprile dello scorso anno. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Marjane Satrapi "morta di dolore" a 56 anni per la scomparsa del marito Mattias Ripa: la nota della famiglia

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Marjane Satrapi, «morta di dolore dopo la scomparsa del marito» l' autrice di Persepolis

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Morta Marjane Satrapi: addio all’autrice di Persepolis a 56 anni reddit

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