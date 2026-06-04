Il Consiglio dei Ministri ha deciso di sciogliere il Comune di Sarno a causa di infiltrazioni e condizionamenti della criminalità organizzata. La decisione è stata presa in seguito a un'indagine che ha evidenziato la presenza di attività illecite influenti sull’amministrazione locale. Contestualmente, è stato sciolto anche il Comune di Torre Annunziata, sempre per motivi analoghi. La procedura si basa sull’articolo 143 del Testo Unico degli Enti Locali.

Tempo di lettura: 2 minuti Il Consiglio dei Ministri, riunito nel pomeriggio e conclusosi da pochi minuti, ha deliberato lo scioglimento del Comune di Sarno ai sensi dell’articolo 143 del Testo Unico degli Enti Locali. La misura è stata adottata a seguito degli accertamenti condotti dalla Prefettura di Salerno, che hanno evidenziato infiltrazioni e condizionamenti della criminalità organizzata tali da compromettere il regolare funzionamento dell’ente. Secondo quanto si apprende da fonti governative, nella stessa seduta il CdM ha disposto anche lo scioglimento del Comune di Torre Annunziata, in provincia di Napoli, nell’ambito dello stesso quadro di criticità. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Sarno e Torre Annunziata sciolti per infiltrazioni e condizionamenti della criminalità organizzata

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