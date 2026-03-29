Fiume Sarno CostaM5S | Grazie alla Procura di Torre Annunziata per l’impegno costante

Il fiume Sarno è al centro di un’indagine avviata dalla Procura di Torre Annunziata, che sta portando avanti un’operazione investigativa da tempo. Il rappresentante di un movimento politico ha espresso apprezzamento per l’impegno della procura e del procuratore Nunzio Fragliasso, ringraziandoli per l’attività svolta in relazione alle azioni di risanamento del corso d’acqua.

Tempo di lettura: 2 minuti «Esprimo vivo apprezzamento per il lavoro della Procura della Repubblica di Torre Annunziata e del Procuratore Nunzio Fragliasso, che con determinazione e continuità stanno portando avanti un’azione investigativa fondamentale per il risanamento del fiume Sarno. I sequestri di questi giorni — un’azienda chimica a Castellammare di Stabia che scaricava reflui industriali senza autorizzazione e il cantiere navale Marina di Stabia, dove si operava in totale assenza di autorizzazione unica ambientale — dimostrano che quando la magistratura e le forze dell’ordine lavorano in sinergia, l’impunità ambientale non è più garantita. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Fiume Sarno, Costa(M5S): “Grazie alla Procura di Torre Annunziata per l’impegno costante” Articoli correlati Leggi anche: Inquinamento fiume Sarno: sequestro di un’azienda a Torre Annunziata Inquinamento del Sarno: sequestrata azienda di Torre AnnunziataOperava senza le prescritte autorizzazioni ambientali legate all'emissione in atmosfera e allo scarico: per questo motivo un'azienda di Torre... Contenuti utili per approfondire Fiume Sarno Argomenti discussi: Castellammare. Langellotti: Lotta agli scarichi abusivi nel Sarno è una priorità. Inquinamento fiume Sarno, sigilli a un’azienda di macellazioneStampa Nuovo colpo alle attività illecite che minacciano il fiume Sarno. A Sant’Antonio Abate è stata posta sotto sequestro un’azienda specializzata nella produzione di carni e prodotti di macellazion ... salernonotizie.it Casillo (Pd): Entro il 2026 il fiume Sarno sarà di nuovo limpidoUna riunione con i sindaci. È in agenda questa settimana per preparare le prossime estati. «Puntiamo alla bandiera blu in quattro città, vogliamo raggiungere questo risultato a Castellammare di Stabia ... napoli.repubblica.it