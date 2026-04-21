Condizionamenti della criminalità sciolti i consigli comunali di Arienzo e Pagani

Il Consiglio dei ministri ha deciso di sciogliere i consigli comunali di Arienzo e Pagani a causa di condizionamenti provenienti dalla criminalità organizzata. La decisione è stata presa su proposta del ministro dell’interno e segue accertamenti sulla presenza di infiltrazioni nelle amministrazioni locali. Le due amministrazioni comunali saranno commissariate, e sono in corso procedure per la nomina di commissari straordinari. La misura mira a garantire la legalità nelle rispettive amministrazioni.

Tempo di lettura: < 1 minuto Il Consiglio dei ministri, su proposta del ministro dell’interno Matteo Piantedosi, in considerazione degli accertati condizionamenti da parte della criminalità organizzata che compromettono il buon andamento dell’azione amministrativa, ai sensi dell’articolo 143 del Testo unico degli enti locali (decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267), ha deliberato lo scioglimento dei consigli comunali di Arienzo (Caserta) e di Pagani (Salerno), e l’affidamento della gestione dei due comuni ad altrettante commissioni straordinarie per la durata di diciotto mesi. E’ quanto si legge nel comunicato finale del Cdm. L'articolo proviene da Anteprima24.🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Condizionamenti della criminalità, sciolti i consigli comunali di Arienzo e Pagani Notizie correlate Leggi anche: Terremoto politico nel salernitano: sciolti i consigli comunali di Campagna e Valva Elezioni comunali 2026. Il sindaco inaugura il comitato della lista “Ricoloriamo Arienzo”Mercoledì 1° aprile in Piazza Nicola Valletta il taglio del nastro per uno spazio di confronto, ascolto e partecipazione cittadina, in vista delle...