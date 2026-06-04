Chi sono i campioni olimpici che Meloni dovrà affrontare?. Come riuscirà l'atleta sardo a battere specialisti di altre discipline?. Quali prove fisiche estreme metteranno alla prova la sua resistenza?. Quando inizierà la trasmissione per seguire il percorso verso la finale?.? In Breve Selezione rigorosa tra 1000 candidati, 187 provini telematici e 137 selezioni dal vivo.. Sfida contro celebrità tra cui Federica Pellegrini, Jury Chechi e Tania Cagnotto.. Debutto 11 settembre con tre episodi e finale programmata per il 2 ottobre.. Meloni ha studiato Scienze Motorie a Milano sotto la guida di Adolfo Rotta.. Ithocor Meloni porterà il podismo sardo su Netflix con il nuovo format Physical Italia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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© Ameve.eu - Sardegna su Netflix: l’atleta Ithocor Meloni sfida 100 campioni

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