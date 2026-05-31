Physical | Italia la sfida definitiva arriva su Netflix Chi sono i concorrenti

Physical: Italia, la sfida definitiva arriva su Netflix. Cento concorrenti. Un solo vincitore. E una domanda che da sempre divide il pubblico: chi è davvero il più forte? Netflix accende i riflettori sulla versione italiana di Physical: 100, il fenomeno internazionale che ha conquistato milioni di spettatori trasformando la forza fisica, la resistenza mentale e la strategia in uno spettacolo adrenalinico. Con Physical: Italia – Da 100 a 1, il format sbarca nel nostro Paese con una miscela esplosiva di sportivi, personaggi televisivi e volti noti del web pronti a mettersi in gioco senza filtri. Leggi anche Andare a vedere Back Rooms è un obbligo morale per la Gen Z In un’epoca in cui i reality premiano spesso dinamiche sociali e alleanze, Physical: Italia cambia completamente le regole. 🔗 Leggi su 361magazine.com

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