Il pugile britannico torna a combattere dopo aver annunciato il ritiro nel dicembre 2024. La sfida contro il pugile russo si terrà in diretta su Netflix, offrendo agli spettatori la possibilità di seguire il match in tempo reale. La partita rappresenta il primo incontro del britannico dopo il periodo di inattività e coinvolge un avversario noto nel panorama della categoria.

Tyson Fury torna sul ring nel momento più difficile della sua carriera ed è chiamato a riscattarsi dopo la doppia sconfitta contro Oleksandr Usyk, che gli ha tolto la possibilità di chiudere la carriera da imbattuto. La sfida con Arslanbek Makhmudov è fondamentale per il britannico. L’incontro si terrà venerdì 11 aprile a Londra, al Tottenham Hotspur Stadium, impianto che ospita le partite casalinghe degli Spurs. L’inizio della main card sarà alle 20 locali. Di conseguenza, Fury vs Makhmudov dovrebbe andare in scena intorno alle 23 italiane, anche se l’orario effettivo dipenderà dalla durata dei match precedenti. Il grande evento sarà disponibile live su Netflix. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Fury torna sul ring: la super sfida contro Makhmudov è in diretta su Netflix

Tyson Fury vs. Arslanbek Makhmudov, l’evento in diretta su Netflix dall’11 aprileQuesto incontro segna il tanto atteso ritorno di Fury sul suolo natio, a quasi quattro anni dalla sua ultima apparizione su un ring britannico.

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