Sardegna squalo si avventa contro un turista di 28 anni e lo morde cinque volte
Un turista di 28 anni è stato morso cinque volte da uno squalo mentre nuotava nelle acque della Gallura. L’incidente è avvenuto durante un’immersione, provocando panico tra i presenti. Il giovane, di nazionalità francese, ha riportato ferite multiple e è stato soccorso immediatamente. Non sono stati segnalati altri feriti, e le autorità stanno indagando sull’incidente. La zona è stata temporaneamente interdetta alle attività di balneazione.
Momenti di puro terrore nelle acque della Gallura per un giovane francese di 28 anni, Giovanni Caselli, finito nel mirino di un predatore durante una nuotata. Come riporta Il Messaggero, l’episodio si è verificato nei pressi della spiaggia di Monti Russu, dove il ragazzo, residente a Sète, si trovava a diversi metri dalla riva per una sessione di allenamento intensivo in vista di una gara di triathlon. All’improvviso, un esemplare ravvicinato ha cambiato traiettoria puntando direttamente verso di lui. In quel momento uno squalo attacca un turista in Sardegna, colpendolo ripetutamente agli arti. Secondo la ricostruzione dettagliata del quotidiano, l’animale non si è limitato a girare intorno al nuotatore, ma si è diretto immediatamente verso il suo corpo. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it
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