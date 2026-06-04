sardegna squalo si avventa contro un turista di 28 anni e lo morde cinque volte

Notizia in breve

Un turista di 28 anni è stato morso cinque volte da uno squalo mentre nuotava nelle acque della Gallura. L’incidente è avvenuto durante un’immersione, provocando panico tra i presenti. Il giovane, di nazionalità francese, ha riportato ferite multiple e è stato soccorso immediatamente. Non sono stati segnalati altri feriti, e le autorità stanno indagando sull’incidente. La zona è stata temporaneamente interdetta alle attività di balneazione.