Turista di 28 anni attaccato da uno squalo in Sardegna | Mi ha morso cinque volte

Da today.it 3 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un turista francese di 28 anni è stato morso da uno squalo mentre si allenava in acqua lungo la tratto costiero sardo. L’attacco si è verificato mentre nuotava e si è concluso con cinque morsi, principalmente a una mano, al ginocchio e al polpaccio. L’uomo ha riportato ferite di lieve entità e ha riferito la sua esperienza a una testata giornalistica. Non ci sono state segnalazioni di altre persone coinvolte o di altre ferite.

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Si stava allenando in acqua lungo la costa sarda quando è stato attaccato da uno squalo. Un turista francese di 28 anni ha raccontato alla testata Midi Libre la sua disavventura che per sua fortuna è terminata solo con qualche lieve ferita a una mano, al ginocchio e al polpaccio.Il racconto"Ho. 🔗 Leggi su Today.it

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