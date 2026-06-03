Turista di 28 anni attaccato da uno squalo in Sardegna | Mi ha morso cinque volte

Un turista francese di 28 anni è stato morso da uno squalo mentre si allenava in acqua lungo la tratto costiero sardo. L’attacco si è verificato mentre nuotava e si è concluso con cinque morsi, principalmente a una mano, al ginocchio e al polpaccio. L’uomo ha riportato ferite di lieve entità e ha riferito la sua esperienza a una testata giornalistica. Non ci sono state segnalazioni di altre persone coinvolte o di altre ferite.

Si stava allenando in acqua lungo la costa sarda quando è stato attaccato da uno squalo. Un turista francese di 28 anni ha raccontato alla testata Midi Libre la sua disavventura che per sua fortuna è terminata solo con qualche lieve ferita a una mano, al ginocchio e al polpaccio.Il racconto"Ho. 🔗 Leggi su Today.it

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Sardegna, turista francese: "Morso da uno squalo cinque volte"Un turista francese di 28 anni stava nuotando al largo delle coste sarde quando è stato morso da uno squalo.

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