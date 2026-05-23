Un atleta italiano ha subito un infortunio durante una competizione a Xiamen. Nei prossimi giorni sarà effettuata una risonanza magnetica, prima in Cina e successivamente a Roma, per valutare l’entità del problema. Le notizie ufficiali sul suo stato di salute sono attese nelle prossime ore. La partecipazione al Golden Gala di Roma potrebbe essere compromessa a seconda dei risultati degli esami medici.

Nelle prossime ore arriveranno i primi aggiornamenti: l’azzurro, a Xiamen, verrà subito sottoposto a una risonanza magnetica e lunedì, a Roma. Il rischio è uno stiramento o persino uno strappo al bicipite femorale Mattia Furlani si è infortunato in gara nella seconda tappa stagionale diDiamond Leaguea Xiamen, in Cina. Il 21enne reatino campione del mondo del lungo, dopo il successo di sabato scorso con il personale di 8.43 a Shaoxing, in una gara dagli alti contenuti tecnici, fa 8.07 al primo tentativo, 8.13 al secondo e 8.28 al terzo, lasciando 11 centimetri alla pedana. Al quarto tentativo arriva l’incidente: Mattia, probabilmente, scivola appoggiando il piede di stacco sull’assicella del nulloe, nella fase di volo, casca rovinosamente. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Infortunio per Mattia Furlani: a rischio il Golden Gala di Roma

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