Sarabanda Celebrity | anticipazioni giochi e ospiti dello show musicale con Enrico Papi

Stasera, alle 21:30 su Italia 1, va in onda Sarabanda Celebrity, un game show musicale condotto da Enrico Papi. La trasmissione si presenta con nuove puntate in prima serata, con giochi e ospiti ancora da annunciare. La stagione riprende la formula del programma, coinvolgendo concorrenti in prove musicali e quiz. La programmazione è confermata per questa data, senza ulteriori dettagli su eventuali variazioni o ospiti specifici.

Questa sera, giovedì 28 maggio 2026, alle ore 21,30 su Italia 1 va in onda Sarabanda Celebrity, il popolare game show musicale condotto da Enrico Papi, tornato con una nuova edizione in prima serata. Dopo il successo dello scorso anno, torna dunque il popolare gioco, che vedrà come concorrenti tanti ospiti vip pronti a darsi battaglia a suon di canzoni, per qualche ore di spensieratezza e allegria. Non mancheranno le novità. Ecco tutte le informazioni. Otto celebrità, divise in due squadre da quattro, si affronteranno tra hit, memoria, intuizione e aneddoti, in una serie di giochi inediti e iconici. L’obiettivo: accumulare punti e jolly per affrontare al meglio il 7X30 finale. 🔗 Leggi su Tpi.it

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