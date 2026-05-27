Il 28 maggio 2026, Italia 1 trasmetterà una nuova puntata di Sarabanda Celebrity 2026, il game show condotto da Enrico Papi. La puntata vedrà la partecipazione di ospiti speciali e sarà dedicata alla musica. La trasmissione si svolgerà in prima serata e rappresenta l’appuntamento settimanale con il programma. Sarà possibile seguire le esibizioni e le sfide tra i concorrenti, con un focus sulla musica e il ritmo.

Giovedì 28 maggio 2026 la musica torna a dominare la prima serata di Italia 1 con una nuova puntata di Sarabanda Celebrity 2026, il game show più ritmato della televisione italiana. Alla conduzione c’è come sempre Enrico Papi, mattatore instancabile e volto storico del programma, pronto a guidare un cast di celebrità in una sfida a colpi di intuizione, memoria e ritmo. Il format, prodotto da Banijay Italia e diretto da Roberto Cenci, si conferma un cult capace di unire nostalgia e novità. Le hit che hanno fatto la storia della musica si mescolano a prove inedite, giochi iconici e momenti di puro spettacolo. Ma chi saranno gli ospiti della puntata del 28 maggio? Quali sfide musicali attendono le due squadre? E quali sorprese ha preparato Enrico Papi per rendere la serata ancora più travolgente? Scopriamolo insieme. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Sarabanda Celebrity 2026, ospiti puntata 28 maggio: ecco tutte le anticipazioni del programma di Enrico Papi

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