La seconda puntata di Sarabanda Celebrity andrà in onda giovedì 28 maggio su Italia1. Dopo il successo della prima, il programma conferma la presenza di ospiti ancora da annunciare. La trasmissione si svolge come di consueto in prima serata, con giochi e sfide tra personaggi noti del mondo dello spettacolo. Non sono stati forniti dettagli sui partecipanti o eventuali variazioni nel format rispetto alla prima puntata.

Dopo il successo della prima puntata, torna su Italia1 giovedì 28 maggio la seconda puntata Sarabanda Celebrity. Il leggendario game show, prodotto da Banijay Italia, prosegue la messa in onda nella speciale versione in cui a sfidarsi a tutto ritmo sono due squadre di celebrità. Lo show si ripresenta con un look rinnovato, mantenendo però intatto il suo spirito più giocoso e competitivo, puntando sulla nostalgia del pubblico storico e sulla curiosità delle nuove generazioni. Al timone c’è sempre Enrico Papi, che con la sua ironia e la sua imprevedibilità si è legato a doppia mandata al successo del programma, che oggi torna con tante novità. Sarabanda Celebrity, anticipazioni e ospiti prima puntata. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Sarabanda Celebrity, le anticipazioni del 28 maggio: gli ospiti della seconda puntata

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